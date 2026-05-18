Sonia Bruganelli contro Marco Salvati, lo scontro sui social coinvolge la figlia Silvia

Sonia Bruganelli ha attaccato Marco Salvati dopo alcuni messaggi sulla figlia Silvia ricoverata in ospedale. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato la conversazione sui social, accusando l’autore tv di usare la ragazza nella loro lite.

Nuovo capitolo nella lunga tensione tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati. I due continuano a punzecchiarsi pubblicamente dopo le vecchie frizioni nate attorno ad “Avanti un altro”, il quiz di Canale 5 legato per anni anche al lavoro dell’autore televisivo.

Nel passato Salvati aveva accusato l’imprenditrice di aver spinto Paolo Bonolis a escluderlo dal programma, che lui stesso aveva definito come “un figlio”. Da allora i rapporti tra i due sono rimasti molto tesi e gli attacchi reciproci non si sono mai fermati.

La polemica si è riaccesa dopo una foto pubblicata da Bruganelli sui social, dove lasciava intendere che la figlia Silvia fosse stata sottoposta a un intervento in ospedale. Poco dopo, l’opinionista ha condiviso uno screenshot di alcuni messaggi ricevuti proprio da Salvati.

L’autore televisivo le aveva scritto chiedendo notizie della ragazza: “Ciao Sonia, ho saputo che Silvietta è stata ricoverata. Come sta? È tornata a casa?”. Bruganelli ha deciso di rendere pubblica la conversazione, mostrando il messaggio lasciato senza risposta.

Accanto allo screenshot, l’ex moglie di Bonolis ha pubblicato parole molto dure contro Salvati. “Il coraggio di chi è abituato a cambiare pelle secondo le necessità”, ha scritto sui social, aggiungendo poi un’altra frase ancora più pesante: “Se usi mia figlia sei uno schifo di persona”.

Per il momento Marco Salvati non ha replicato pubblicamente alle accuse lanciate da Sonia Bruganelli.