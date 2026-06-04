Roland Garros, derby italiano tra Arnaldi e Cobolli in semifinale per un posto in finale

Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli conquistano la semifinale del Roland Garros e garantiscono all’Italia un finalista nello Slam parigino. Il derby azzurro vale l’accesso all’ultimo atto del torneo dopo le vittorie nei quarti di finale.

L’Italia avrà certamente un rappresentante nella finale del Roland Garros. A contendersi il pass per l’ultimo atto dello Slam parigino saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, protagonisti di una storica semifinale tutta azzurra in programma venerdì 5 giugno.

Cobolli ha raggiunto il penultimo turno dopo aver eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo. Il romano si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 al termine di una sfida iniziata in condizioni complicate per il forte vento presente sul Philippe Chatrier.

Dopo aver ceduto il primo set, Cobolli ha cambiato ritmo quando il tetto del centrale è stato chiuso. Nel secondo parziale si è trovato in svantaggio di un break, ma ha reagito infilando quattro giochi consecutivi che gli hanno permesso di ristabilire l’equilibrio. Nel terzo set il momento decisivo è arrivato nel settimo game, quando l’azzurro ha strappato il servizio all’avversario prendendo definitivamente il controllo del match.

Al termine dell’incontro il tennista romano ha raccontato le difficoltà vissute nella fase iniziale della partita e la svolta mentale che gli ha consentito di reagire. Ha definito quella attuale la settimana più importante della sua carriera, sottolineando però che il traguardo non è ancora stato raggiunto.

Dall’altra parte del tabellone, Arnaldi ha ottenuto la qualificazione alla semifinale dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Il sanremese aveva conquistato il primo set per 7-5 quando il connazionale è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare.

Arnaldi ha espresso dispiacere per la conclusione del match, augurando a Berrettini un rapido recupero in vista della stagione sull’erba. Ha ammesso di avvertire la fatica accumulata durante il torneo, ma ha anche ricordato il percorso compiuto nelle ultime settimane. Solo un mese fa occupava la posizione numero 150 del ranking mondiale e disputava il Challenger di Cagliari; ora si ritrova a giocare una semifinale Slam.

Guardando alla sfida con Cobolli, Arnaldi ha scherzato sul fatto che nei prossimi giorni trascorreranno molto tempo insieme, evitando però probabilmente una cena alla vigilia del match. I due si conoscono bene e si sono affrontati numerose volte nel corso della loro carriera, elemento che aggiunge ulteriore interesse a una semifinale destinata a garantire all’Italia un posto nella finale del Roland Garros di domenica 7 giugno.