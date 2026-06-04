Giussano, aggredisce la compagna e incendia la casa dopo una lite: arrestato un 44enne

Una donna di 39 anni è stata aggredita e minacciata di morte dal compagno a Giussano, mentre l’uomo ha incendiato una stanza dell’abitazione. Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere.

Una violenta escalation all’interno di un appartamento di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, si è conclusa con l’arresto di un uomo di 44 anni, accusato di aver aggredito la compagna, minacciato i familiari e appiccato un incendio nell’abitazione.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe iniziato dopo una discussione nata per motivi banali. Durante il litigio, il 44enne avrebbe colpito il fidanzato ventenne della figlia. I due giovani sono riusciti ad allontanarsi dall’appartamento e a raggiungere una caserma per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Rimasto in casa, l’uomo avrebbe poi rivolto la propria violenza contro la compagna, una donna di 39 anni. La vittima sarebbe stata presa a pugni, trascinata per i capelli e minacciata di morte. In un momento particolarmente concitato, il 44enne avrebbe impugnato anche un coltello, costringendo la donna a fuggire dall’abitazione e a trovare riparo presso una vicina di casa, che ha immediatamente contattato il numero di emergenza.

Quando i militari sono arrivati sul posto, l’uomo avrebbe tentato di ostacolare il loro intervento reagendo con aggressività. I carabinieri sono comunque riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Nel frattempo, all’interno dell’appartamento, il 44enne avrebbe dato fuoco ad alcuni vestiti custoditi in un armadio. Le fiamme si sono propagate rapidamente distruggendo la camera da letto. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere l’incendio prima che coinvolgesse altre parti dell’edificio, evitando conseguenze più gravi per l’intero stabile.

La donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Carate Brianza. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni e hanno attivato il protocollo del Codice Rosso, previsto nei casi di violenza domestica.

Il 44enne, residente in provincia di Pavia e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Monza è stato trasferito nel carcere cittadino in attesa dei successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.