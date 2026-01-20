Torino, aggredisce la compagna con un coltello: 38enne arrestato

Home / Social News / Torino, aggredisce la compagna con un coltello: 38enne arrestato

Una lite degenerata per gelosia si è trasformata in un’aggressione violenta nel Torinese. Una giovane donna è rimasta ferita al volto e il compagno è finito in carcere dopo la decisione del giudice.