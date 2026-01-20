Torino, aggredisce la compagna con un coltello: 38enne arrestato
Una lite degenerata per gelosia si è trasformata in un’aggressione violenta nel Torinese. Una giovane donna è rimasta ferita al volto e il compagno è finito in carcere dopo la decisione del giudice.
È stato convalidato l’arresto di un uomo di 38 anni, di origine straniera, accusato di aver colpito la giovane fidanzata al volto con un coltello al termine di una discussione. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Giaveno, in provincia di Torino, durante un confronto acceso nato, secondo gli investigatori, da motivi di gelosia.
La donna, ferita, si è presentata autonomamente al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. I sanitari, rilevata la gravità dell’accaduto, hanno avvisato i carabinieri, che sono intervenuti in ospedale avviando immediatamente gli accertamenti.
Leggi anche Arrestato per violenza domestica in provincia di Napoli: aggredisce la compagna e la suocera davanti al figlio
Al termine delle verifiche, su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state condotte dai carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e raccolto gli elementi a carico dell’indagato.