Belen Rodriguez dopo il ricovero, la showgirl torna sui social e mostra la sua ripartenza

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social dopo il recente ricovero ospedaliero avvenuto a Milano. La conduttrice e showgirl argentina ha pubblicato una serie di fotografie che raccontano alcuni momenti della sua quotidianità, trasmettendo un'immagine di serenità dopo giorni particolarmente delicati.

Nel carosello condiviso online compaiono selfie, scatti allo specchio e immagini della vita di tutti i giorni. In una foto Belen posa con un outfit sportivo davanti a uno specchio, in un'altra si concede una pausa durante un pranzo nel centro di Milano. Tra gli scatti trova spazio anche un selfie realizzato in auto, nel quale invia un bacio verso l'obiettivo. Presenti inoltre alcune immagini insieme alla figlia Luna Marì.

Le nuove pubblicazioni arrivano a pochi giorni dall'episodio che aveva attirato l'attenzione dei media. Il 25 maggio la showgirl era stata accompagnata al Policlinico di Milano per accertamenti medici dopo la segnalazione di un vicino di casa, allarmato dalle urla provenienti dal suo appartamento situato nel quartiere Brera. Dopo circa un giorno trascorso in ospedale, Rodriguez era stata dimessa.

Sotto il post sono comparsi numerosi messaggi di affetto da parte dei follower. Molti utenti hanno espresso vicinanza e incoraggiamento, augurandole di ritrovare serenità e benessere. Tra i commenti si leggono parole di sostegno e inviti a guardare con fiducia al futuro, oltre a messaggi che ricordano la capacità di rialzarsi dopo i momenti più difficili.

In passato Belen aveva già parlato apertamente delle proprie fragilità personali. Attraverso alcuni interventi pubblici aveva raccontato di aver affrontato periodi complessi segnati da attacchi di panico e da una forma di depressione. La showgirl aveva spiegato quanto possa essere difficile convivere con queste problematiche, soprattutto quando si svolge un lavoro sotto i riflettori e ogni aspetto della propria vita viene osservato e commentato.