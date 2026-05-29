Belen Rodriguez torna su Instagram, il video dal letto rassicura i fan dopo il ricovero

Belen Rodriguez è riapparsa su Instagram dopo il ricovero in ospedale e ha rassicurato i fan con un breve video dal letto. Le persone a lei vicine parlano di un guasto alla serratura e di un momento di forte agitazione.

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social dopo il ricovero in ospedale che nei giorni scorsi aveva alimentato preoccupazione tra i fan e grande attenzione mediatica. La showgirl argentina ha scelto Instagram per rompere il silenzio, pubblicando una breve storia direttamente dal letto.

Nel filmato, di pochi secondi, Belen guarda la telecamera e fa un occhiolino. Nessuna spiegazione scritta e nessun riferimento diretto a quanto accaduto, ma il gesto è apparso come un modo per tranquillizzare chi nelle ultime ore aveva seguito con apprensione le notizie sulle sue condizioni. Nel video compare anche un cuore bianco, interpretato da molti come un segnale rivolto alle persone più vicine.

Il nome della conduttrice era finito al centro delle cronache dopo il ricovero in ospedale in codice giallo. Le prime informazioni parlavano di uno stato di agitazione e confusione che aveva spinto familiari e persone a lei care a raggiungerla rapidamente. Tra i primi ad arrivare ci sarebbero stati la sorella Cecilia Rodriguez e l’ex marito Stefano De Martino.

Nelle ore successive sono emersi dettagli differenti sull’accaduto. Secondo quanto riferito da persone vicine alla showgirl, tutto sarebbe nato da un problema domestico. Belen sarebbe rimasta chiusa in bagno a causa di una serratura bloccata improvvisamente, situazione che avrebbe provocato panico e forte tensione.

Le ricostruzioni più recenti ridimensionano quindi l’episodio, escludendo scenari più gravi circolati inizialmente online. Il ritorno sui social della showgirl sembra confermare un miglioramento delle sue condizioni.