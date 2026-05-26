Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, come sta la showgirl dopo il ricovero a Milano

Belen Rodriguez è stata dimessa dopo il ricovero a Milano seguito all’allarme lanciato dai vicini. La showgirl era stata trovata in stato di disorientamento nel suo appartamento in zona Brera dopo l’intervento dei soccorsi.

Belen Rodriguez è tornata a casa dopo il ricovero avvenuto nella mattinata di lunedì 25 maggio al Policlinico di Milano. La showgirl argentina, 41 anni, era stata soccorsa nel suo appartamento in zona Brera dopo alcune segnalazioni arrivate dai vicini, preoccupati per le urla provenienti dall’abitazione.

Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale, la conduttrice sarebbe stata dimessa nelle ore successive al ricovero e si troverebbe ora in buone condizioni. L’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco era stato necessario dopo che nessuno riusciva ad accedere all’appartamento.

I soccorritori, una volta entrati in casa, avrebbero trovato Belen in stato confusionale e fortemente disorientata. In un primo momento la situazione avrebbe complicato le operazioni di assistenza, perché la showgirl riusciva a comunicare con difficoltà e solo con poche parole.

Dopo le prime verifiche, le autorità avrebbero escluso l’ipotesi di un gesto volontario. Si sarebbe trattato invece di un malore di natura psicofisica che ha richiesto il trasferimento in ospedale in codice giallo per ulteriori controlli.

La notizia del ricovero ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando diverse ipotesi sulle possibili cause del malessere. Tra queste anche le recenti indiscrezioni legate alla sua esclusione dalla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche se al momento non esistono conferme su eventuali collegamenti.

In passato Belen Rodriguez aveva parlato pubblicamente delle difficoltà affrontate negli ultimi anni, raccontando di aver sofferto di attacchi di panico e periodi di depressione.