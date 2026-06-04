Colceresa, anziana trovata morta in casa nel sangue: disposta l'autopsia e aperta un'indagine

Una donna di 92 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Colceresa. Il corpo era circondato da sangue e il figlio ha dato l’allarme. La Procura di Vicenza ha aperto un’indagine per omicidio colposo e disposto l’autopsia.

Una donna di 92 anni, Santina Maria Chemello, è stata trovata senza vita nella propria abitazione a Molvena, frazione del comune di Colceresa, in provincia di Vicenza. A rinvenire il corpo è stato il figlio, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

All’arrivo del personale sanitario non è stato possibile fare altro che accertare il decesso della pensionata. La presenza di una notevole quantità di sangue nell’abitazione ha reso necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa per effettuare i primi accertamenti.

Le circostanze della morte hanno spinto la Procura di Vicenza ad avviare un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Si tratta di un atto necessario per consentire lo svolgimento degli approfondimenti investigativi e degli esami medico-legali previsti dalla legge.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri, sul corpo dell’anziana non sarebbero state individuate ferite esterne evidenti. Per chiarire le cause del decesso e verificare l’origine delle tracce di sangue, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che dovrà fornire elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi disponibili per stabilire con precisione cosa sia avvenuto nelle ore precedenti alla morte della 92enne e accertare eventuali responsabilità.