Livorno: Anziana trovata morta in casa a Collesalvetti dopo cinque mesi

Maria Marcellina Boscolo Bibi, 78 anni, originaria di Chioggia (Venezia), è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Collesalvetti (Livorno). L'ex operatrice socio-assistenziale viveva da sola. La proprietaria dell'appartamento, preoccupata per il mancato pagamento dell'affitto, ha dato l'allarme. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione, trovando il corpo in avanzato stato di decomposizione. Il medico intervenuto ha stimato che il decesso sia avvenuto circa cinque mesi fa, probabilmente ad agosto, a causa di un malore. La casa era in ordine e non sono emersi segni di morte violenta. La Procura ha disposto l'affidamento della salma ai parenti per il funerale, senza prevedere l'autopsia.

Auto precipita per 10 metri: muore 38enne a Livorno dopo impatto con lastra caduta da camion - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7 a Livorno, lungo la rampa che collega l'uscita della superstrada agli interporti e alla strada diretta verso Stagno o l'autostrada. L'episodio ha coinvolto un camion e un'automobile, causando la morte del conducente di 38 anni.

Livorno: Scopre dopo 18 anni che la moglie era nata uomo, Tribunale nega annullamento del matrimonio - Un uomo di Livorno ha scoperto, dopo 18 anni di matrimonio, che la moglie era nata uomo. A seguito di questa scoperta, l'uomo ha presentato una richiesta di annullamento del matrimonio al Tribunale di Livorno, che però è stata respinta. La vicenda, portata all'attenzione dei giudici diversi mesi fa, ha visto la pubblicazione della sentenza nei giorni scorsi.

Livorno - abusi sessuali su studentessa disabile: arrestato docente di sostegno - Nonostante i tentativi di celare elementi anche tramite un dispositivo criptato, è stato estratto diverso materiale informatico, costituito da video e foto dal contenuto sessualmente esplicito, riferito a diverse occasioni, chiaro indice dell’assenza di qualsiasi, anche minima, forma di autocontrollo da parte del docente.