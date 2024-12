Cagliari, coppia di anziani trovata morta in casa: disposta l’autopsia

Una coppia di anziani, rispettivamente di 79 e 82 anni, è stata trovata priva di vita nella propria abitazione in via Ghibli, nel Quartiere del Sole a Cagliari. La tragica scoperta è avvenuta quando il figlio quarantacinquenne si è recato presso la casa dei genitori, allarmato dall'assenza di notizie, e ha immediatamente allertato le autorità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Bartolomeo, che non hanno riscontrato segni di effrazione o disordine all'interno dell'appartamento. Il medico legale, dopo un primo esame esterno dei corpi, ha escluso la presenza di traumi o segni di violenza. Le cause del decesso restano al momento indeterminate; tra le ipotesi al vaglio vi sono un malore improvviso o un possibile avvelenamento. Per chiarire le circostanze della morte, è stata disposta l'autopsia su entrambi i corpi.

Il Quartiere del Sole è noto per la sua tranquillità e per essere una delle aree più curate di Cagliari. Tuttavia, negli ultimi tempi, i residenti hanno segnalato un aumento di episodi di microcriminalità e disagi, come furti e incendi, che stanno destando preoccupazione nella comunità locale.

Le autorità continuano le indagini per determinare le cause esatte del decesso della coppia e rassicurare i residenti del quartiere sulla loro sicurezza.

Genoa-Cagliari 2-2: esordio amaro per Vieira, Piccoli pareggia nel finale - L'esordio di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa si conclude con un pareggio per 2-2 contro il Cagliari, nella 13ª giornata di Serie A. La partita, disputata allo stadio Luigi Ferraris, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto, mantenendole appaiate a quota 11 in classifica.

Cagliari, 17enne investita sulle strisce pedonali: è gravissima - Questa mattina, 23 novembre 2024, intorno alle 8:30, una studentessa di 17 anni è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Cristoforo Colombo, nei pressi di Piazza dei Centomila a Cagliari. La giovane stava recandosi al liceo scientifico Alberti quando un'auto, diretta verso Sant'Elia, non si è fermata per consentirle il passaggio, travolgendola.

Pareggio spettacolare tra Cagliari e Milan: 3-3 all'Unipol Domus - Il Cagliari e il Milan hanno pareggiato 3-3 oggi, 9 novembre 2024, nella 12ª giornata di Serie A, all'Unipol Domus di Cagliari. La partita è iniziata con un gol lampo dei padroni di casa: al 2', Zortea ha sfruttato un corner battuto da Viola, con una deviazione di Luperto, per portare in vantaggio i sardi.