Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme, baci e relax a Positano confermano il ritorno

Raffaella Fico e Armando Izzo sono tornati insieme dopo la separazione degli ultimi mesi. La coppia è stata fotografata a Positano tra baci e momenti di complicità, confermando la ripresa della relazione dopo un periodo segnato da dolore e indiscrezioni.

Raffaella Fico e Armando Izzo hanno deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia d’amore. A confermare il riavvicinamento sono alcune fotografie scattate durante un soggiorno a Positano, dove la showgirl e il calciatore sono stati immortalati mentre trascorrevano insieme momenti di relax tra abbracci, sorrisi e baci.

La relazione tra i due aveva preso il via la scorsa estate e, nel giro di pochi mesi, era diventata sempre più seria. In autunno, ospite in televisione, la Fico aveva annunciato di essere in attesa di un figlio da Izzo. La felicità della coppia è stata però spezzata da una tragedia: la perdita del bambino durante la gravidanza, un evento che ha segnato profondamente entrambi.

Dopo quel momento difficile, il rapporto aveva attraversato una fase complessa fino alla rottura resa pubblica circa due mesi fa. A comunicare la fine della relazione era stato lo stesso Armando Izzo attraverso i social, lasciando intendere che la storia fosse arrivata definitivamente al capolinea.

Nel periodo successivo alla separazione, il nome del difensore è stato accostato a diverse indiscrezioni sentimentali. Alcune voci parlavano della presenza di nuove frequentazioni, mentre altre ipotizzavano persino un ritorno con l’ex moglie. Ricostruzioni che il calciatore aveva sempre respinto, smentendo ogni coinvolgimento.

Le immagini arrivate dalla Costiera Amalfitana raccontano ora uno scenario diverso. La coppia appare nuovamente affiatata e serena, segnale di una riconciliazione maturata dopo mesi particolarmente delicati. Il fine settimana trascorso insieme sul mare di Positano sembra aver sancito il ritorno della passione tra la showgirl e il giocatore dell’Avellino.