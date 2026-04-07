Armando Izzo si ferma e chiarisce la rottura con Raffaella Fico

Armando Izzo annuncia una pausa da Raffaella Fico per fare chiarezza personale. Il difensore dell’Avellino interviene sui social dopo le voci sulla rottura e chiarisce anche il rapporto con la sua ex moglie.

Armando Izzo interviene pubblicamente dopo la diffusione delle notizie sulla fine della relazione con Raffaella Fico. Il calciatore dell’Avellino ha scelto i social per spiegare il momento che sta attraversando, parlando apertamente della decisione di fermarsi e riflettere sulla propria vita personale.

Nel messaggio pubblicato online, Izzo racconta di aver sentito il bisogno di prendersi una pausa. Una scelta che definisce complicata ma necessaria, presa con l’obiettivo di fare chiarezza su sé stesso e affrontare con lucidità una fase delicata.

Leggi anche: Raffaella Fico e Armando Izzo in lutto per la perdita del bambino a cinque mesi

Il difensore non nasconde che questa decisione possa aver ferito Raffaella Fico. Proprio per questo, sottolinea di voler mantenere nei suoi confronti rispetto e considerazione, prima ancora che sul piano sentimentale, su quello umano.

Izzo affronta anche un altro punto che ha alimentato le indiscrezioni: il rapporto con la sua ex moglie. Il calciatore esclude qualsiasi ritorno, spiegando che tra loro resta un legame legato ai figli e al percorso condiviso, ma senza implicazioni sentimentali.

Nel suo intervento emerge la volontà di affrontare una fase complessa senza affrettare decisioni. Izzo parla di situazioni che richiedono tempo per essere comprese fino in fondo, ribadendo la scelta di allontanarsi momentaneamente per gestire con responsabilità quanto sta vivendo.