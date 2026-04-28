Raffaella Fico e Armando Izzo insieme a Teano dopo la rottura, foto e incontro riaccendono le voci

Raffaella Fico e Armando Izzo sono stati visti insieme a Teano dopo la rottura dovuta a una crisi personale. I due ex hanno partecipato allo stesso pranzo con amici in un agriturismo, riaccendendo le voci su un possibile riavvicinamento.

La presenza di Raffaella Fico e Armando Izzo nello stesso luogo ha subito attirato l’attenzione. I due, che si erano lasciati all’inizio di aprile, sono stati avvistati a Teano, in Campania, durante un pranzo organizzato con amici in un agriturismo della zona. La coincidenza non è passata inosservata, soprattutto tra chi segue la loro storia.

Le immagini pubblicate sui social hanno alimentato le indiscrezioni. Entrambi hanno condiviso scatti della giornata, mostrando momenti sereni e rilassati, anche se senza mai apparire insieme nello stesso frame. A diffondere una foto che li ritrae nello stesso contesto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha mostrato i due seduti allo stesso tavolo, ma distanti tra loro.

Solo poche settimane fa la situazione appariva ben diversa. Il 7 aprile Armando Izzo aveva parlato apertamente di un periodo complicato, spiegando di aver bisogno di fermarsi per fare chiarezza nella sua vita. Una scelta che aveva segnato la fine della relazione con la showgirl, arrivata dopo mesi difficili segnati anche dalla perdita del bambino che aspettavano.

Nel frattempo, Fico aveva raccontato pubblicamente i suoi sentimenti, spiegando di non aver previsto quella rottura e di provare ancora un forte legame. Parole che oggi tornano a circolare, mentre le nuove immagini fanno nascere dubbi sulla reale distanza tra i due.

La loro storia era iniziata nel 2025 e in poco tempo li aveva portati a convivere e a progettare un futuro insieme. L’annuncio della gravidanza, arrivato a novembre dello stesso anno, sembrava aver rafforzato ulteriormente il rapporto, poi messo a dura prova dal dramma dell’aborto e dalla successiva separazione.

L’incontro a Teano resta aperto a diverse interpretazioni. C’è chi lo considera un semplice impegno già fissato e chi invece legge nei loro sorrisi un possibile riavvicinamento, anche se la distanza mantenuta nella foto lascia ancora spazio a molte incertezze.