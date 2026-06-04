Meloni Yubari all'asta in Giappone, due frutti venduti per oltre 31mila euro

Due meloni Yubari sono stati battuti all’asta per 5,8 milioni di yen, pari a oltre 31mila euro, durante la prima vendita stagionale organizzata a Sapporo, nell’isola di Hokkaido. Si tratta di una delle cifre più elevate registrate per questi celebri frutti giapponesi, considerati tra i più pregiati al mondo.

L’offerta vincente è arrivata da Futami-Seika, azienda specializzata nella distribuzione di ortofrutta con sede a Kushiro. I due meloni saranno esposti nel supermercato Sakuragaoka della catena Keio Store, nella città di Tama, nell’area occidentale di Tokyo, prima di essere proposti in degustazione nei prossimi giorni.

Secondo Hirokazu Okubo, responsabile del grossista che si è aggiudicato il lotto, il raccolto di quest’anno presenta caratteristiche particolarmente favorevoli. L’obiettivo è consentire a consumatori provenienti da diverse zone del Paese di assaggiare uno dei prodotti agricoli più rappresentativi della città di Yubari.

La stagione produttiva è stata favorita da un inverno con poche nevicate e da condizioni climatiche primaverili stabili, che hanno agevolato la crescita dei frutti. La cooperativa agricola locale punta ora a spedire oltre 3mila tonnellate di meloni e a raggiungere un fatturato di circa 2,1 miliardi di yen.

Il prezzo elevato di questi meloni è legato a un processo produttivo molto rigoroso. Le coltivazioni sorgono in aree caratterizzate da forti sbalzi termici tra giorno e notte, una condizione che contribuisce ad aumentare la dolcezza della polpa.

Ogni pianta viene gestita in modo da far sviluppare un solo frutto. In questo modo tutte le sostanze nutritive si concentrano su un unico melone, seguito quotidianamente dagli agricoltori per oltre tre mesi. Durante la crescita il frutto viene ruotato regolarmente, protetto dall’eccessiva esposizione al sole e controllato con grande attenzione.

Al termine della maturazione, soltanto gli esemplari che rispettano standard molto severi possono essere classificati come Yubari di alta qualità. Tra i requisiti richiesti figurano una forma perfettamente sferica, una trama esterna uniforme e un peso che non deve superare i due chili e mezzo.