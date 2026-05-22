Giappone, due meloni Yubari venduti all'asta per 31mila euro a Sapporo
In Giappone due meloni Yubari sono stati battuti all’asta per oltre 31mila euro grazie a un raccolto considerato eccezionale. I frutti saranno esposti a Tokyo prima delle degustazioni aperte al pubblico.
Due meloni Yubari sono stati acquistati per 5,8 milioni di yen, pari a oltre 31mila euro, durante la prima asta stagionale organizzata venerdì 22 maggio a Sapporo, nell’isola di Hokkaido. La coppia di frutti è stata comprata dalla società Futami-Seika, grossista specializzato in ortofrutta con sede a Kushiro.
I meloni saranno mostrati nei prossimi giorni nel supermercato Sakuragaoka della catena Keio Store, nella città di Tama, a ovest di Tokyo. Dopo l’esposizione inizieranno le degustazioni destinate ai clienti.
Secondo Hirokazu Okubo, dirigente dell’azienda acquirente, il raccolto di quest’anno viene considerato tra i migliori degli ultimi tempi. Le condizioni climatiche hanno favorito una maturazione regolare dei frutti, grazie alle nevicate limitate durante l’inverno e a una primavera particolarmente favorevole.
I meloni Yubari vengono coltivati esclusivamente nell’omonima città di Yubari, nell’Hokkaido, e rappresentano uno dei prodotti agricoli più prestigiosi del Giappone. La cooperativa agricola locale prevede di spedire oltre tremila tonnellate di meloni nel corso della stagione, con un fatturato stimato di circa 2,1 miliardi di yen.
Il valore elevato di questi frutti dipende soprattutto dal metodo di coltivazione. Ogni pianta produce un solo melone, così da concentrare tutte le sostanze nutritive su un unico esemplare. Gli agricoltori seguono manualmente ogni fase della crescita per circa tre mesi, ruotando i frutti, proteggendoli dal sole e controllandone continuamente la qualità.
Solo i meloni che superano criteri rigidissimi vengono messi in vendita come Yubari di alta gamma. La selezione riguarda la forma perfettamente sferica, la trama uniforme della buccia e il peso, che non deve superare i due chili e mezzo.
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