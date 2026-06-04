Mirra Andreeva in finale al Roland Garros, Kostyuk battuta senza stretta di mano a Parigi

Mirra Andreeva conquista la finale del singolare femminile del Roland Garros e si assicura la possibilità di giocare per il titolo più prestigioso della sua giovane carriera. Sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne, a Parigi, la tennista russa ha superato in semifinale l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-1, 6-3.

La sfida è durata appena un’ora e 17 minuti. Andreeva, 19 anni e numero 8 della classifica mondiale Wta, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, controllando il match e lasciando pochi spazi all’avversaria. Kostyuk, numero 15 del ranking mondiale, non è riuscita a contrastare la solidità della russa, che ha chiuso l’incontro in due set.

Grazie a questo successo, Andreeva raggiunge la finale dello Slam parigino, dove affronterà una tra la connazionale Diana Shnaider e la polacca Maja Chwalinska, proveniente dalle qualificazioni.

Al termine dell’incontro si è ripetuta una situazione già vista più volte nei tornei internazionali dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. Le due giocatrici non si sono strette la mano a rete, un gesto che continua a riflettere le tensioni legate alla guerra tra i rispettivi Paesi.

Nei giorni precedenti, Marta Kostyuk aveva parlato apertamente delle conseguenze del conflitto sulla propria vita personale. Dopo il match d’esordio a Parigi, la tennista ucraina aveva raccontato che un missile era esploso vicino alla casa dei suoi genitori, distruggendo un edificio a circa cento metri di distanza. Un episodio che, come aveva spiegato la stessa giocatrice, l’aveva profondamente colpita dal punto di vista emotivo, tanto da trascorrere parte della mattinata in lacrime mentre seguiva con apprensione la situazione nel suo Paese.