Sal Da Vinci e la separazione da Paola, il figlio Francesco scherza sulla minigonna della madre

Sal Da Vinci e la moglie Paola si separarono per un anno dopo un episodio di gelosia legato a una minigonna. Il cantante ha raccontato il retroscena della loro storia, ripreso poi dal figlio Francesco in tv con una battuta ironica.

Nel corso di una puntata de La Volta Buona, è tornato d’attualità un episodio poco noto della vita privata di Sal Da Vinci. A riportarlo all’attenzione del pubblico è stato il figlio Francesco Da Vinci, ospite di Caterina Balivo, che ha ricordato un racconto fatto dal cantante durante un’intervista nel podcast condotto da Diletta Leotta.

In quell’occasione Sal Da Vinci aveva ripercorso la nascita della sua relazione con Paola Pugliese, conosciuta quando erano ancora adolescenti. Lei aveva 16 anni e lui 15 quando iniziò una storia destinata a durare nel tempo, nonostante alcune difficoltà affrontate lungo il percorso.

Tra queste c’è stata anche una separazione durata circa un anno. Il cantante aveva spiegato che tutto nacque da un episodio di gelosia avvenuto quando Paola indossò una minigonna di jeans. Sal Da Vinci aveva ammesso di aver reagito in modo eccessivo, infastidito dagli sguardi di alcuni ragazzi rivolti alla futura moglie. Dopo quella discussione fu Paola a decidere di interrompere la relazione.

Con il passare dei giorni, il cantante si rese conto di aver sbagliato e si pentì della propria reazione. Durante il periodo di lontananza ebbe anche un’altra relazione sentimentale, ma il legame con Paola non si interruppe completamente. Lo stesso artista aveva raccontato di aver continuato a cercarla attraverso telefonate anonime, nel tentativo di mantenere un contatto.

In studio, Francesco Da Vinci ha poi parlato della propria esperienza personale. Sposato e padre di due figli, ha raccontato di conoscere la moglie fin dai tempi della scuola media. Da qui la battuta che ha strappato un sorriso al pubblico e che molti hanno interpretato come un’affettuosa stoccata al padre: «Io e mia moglie ci conosciamo dalle medie. Non ci siamo mai lasciati, neanche per la minigonna».