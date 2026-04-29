Sal Da Vinci e Paola Pugliese, la crisi per gelosia e la separazione durata un anno

Sal Da Vinci racconta la crisi con la moglie Paola nata da un episodio di gelosia e durata un anno. Il cantante ricorda un litigio per una minigonna e le conseguenze che portarono alla rottura, poi superata.

Sal Da Vinci ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita privata, parlando della relazione con la moglie Paola Pugliese. Il cantante ha ricordato quando, dopo anni insieme, il loro rapporto si è interrotto per circa dodici mesi a causa di un episodio legato alla gelosia.

Ospite del podcast di Diletta Leotta, ha raccontato come tutto sia nato da una reazione impulsiva. «Lei indossava una minigonna di jeans, io mi arrabbiai in modo esagerato», ha spiegato. A infastidirlo furono gli sguardi degli altri ragazzi, una situazione che lo portò a reagire in modo rigido. Fu Paola a prendere la decisione di interrompere la relazione, mentre lui si rese conto dell’errore poco dopo.

Durante quel periodo di distanza, il cantante ha vissuto anche un’altra storia, senza però riuscire a spezzare il legame con Paola. Il sentimento, rimasto forte, lo spinse a cercare un contatto, anche se in modo insolito. «Le facevo delle telefonate anonime», ha ammesso, ricordando quei tentativi di restare vicino a lei nonostante la separazione.

La loro storia, iniziata da giovanissimi a Posillipo quando lei aveva 16 anni e lui 15, ha attraversato negli anni fasi diverse. Nonostante quella rottura, il rapporto è rimasto solido e ha resistito alle difficoltà, rafforzando il legame costruito nel tempo.