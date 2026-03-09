Francesco Da Vinci racconta Sal Da Vinci e l'infanzia segnata dalla malattia

Francesco Da Vinci, figlio del cantante Sal Da Vinci, racconta l’infanzia segnata dalla meningite e il ruolo decisivo del padre. Ospite in tv, l’artista ha ricordato i sacrifici familiari e la lezione ricevuta sulla gavetta e sul valore dei sogni.

Francesco Da Vinci, cantante, attore e autore, è stato ospite del programma televisivo La volta buona, dove ha parlato della sua carriera e del legame con il padre Sal Da Vinci. Il musicista napoletano è anche tra gli autori di “Per sempre sì”, il brano vincitore al Festival di Sanremo, nato con l’idea di portare leggerezza sul palco dell’Ariston.

Nel corso dell’intervista ha spiegato come è nato il pezzo: la volontà era costruire una canzone energica e coinvolgente, capace di trasmettere allegria. In fase creativa, ha raccontato, suo padre ha insistito soprattutto sulla forza della melodia. L’obiettivo era semplice: affrontare Sanremo con uno spirito positivo e con il sorriso.

Francesco ha poi ricordato un episodio molto duro della sua infanzia. Quando aveva appena un anno e mezzo fu colpito da una grave meningite, una malattia che costrinse la famiglia a giorni di grande paura. Il padre Sal Da Vinci ha raccontato più volte quei momenti vissuti all’ospedale Santobono di Napoli.

Il cantante ha ricordato di aver pregato davanti alla statuetta della Madonna presente nel reparto pediatrico, arrivando a promettere che avrebbe smesso di cantare se il figlio fosse sopravvissuto. Poco prima che i medici eseguissero la puntura lombare, arrivò la notizia che il bambino era fuori pericolo.

Ripensando alla propria adolescenza, Francesco Da Vinci ha parlato anche dei sacrifici affrontati dalla famiglia. I genitori, ha spiegato, hanno lavorato duramente per non far mancare nulla ai figli, mentre il padre continuava a cercare opportunità senza rinunciare alla musica.

Da quell’esperienza è nata una lezione che ancora oggi guida il suo percorso. Per Francesco il vero insegnamento ricevuto da Sal Da Vinci riguarda la gavetta: impegno, costanza e dedizione vengono prima dei riconoscimenti. Il successo, ha detto, non è rappresentato solo da un premio, ma dal cammino costruito negli anni.