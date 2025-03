Garlasco: supertestimone rompe il silenzio dopo 18 anni sul caso Chiara Poggi

Il programma televisivo "Le Iene" ha trasmesso un'intervista esclusiva a un uomo che, dopo 18 anni, ha deciso di condividere la sua testimonianza riguardo all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Il testimone ha dichiarato di aver taciuto fino ad ora per timore di "finire nei guai". Ha affermato di sentirsi sollevato dopo aver parlato, sottolineando che lo ha fatto esclusivamente per Chiara Poggi. Questa nuova testimonianza potrebbe riaprire le indagini sul caso, in cui Alberto Stasi, fidanzato della vittima all'epoca, è stato condannato come responsabile dell'omicidio.

Delitto di Garlasco: sette elementi che confermano la colpevolezza di Alberto Stasi e scagionano Andrea Sempio - Nonostante la riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, con nuovi elementi a carico di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sette punti chiave continuano a sostenere la colpevolezza di Alberto Stasi e l'estraneità di Sempio.

Garlasco: prelevato il DNA di Andrea Sempio per nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi - Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara Poggi, è stato sottoposto al prelievo del DNA presso la caserma Montebello di Milano. L'obiettivo è confrontare il suo profilo genetico con le tracce trovate sotto le unghie della vittima, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano - Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Sempio, amico del fratello della vittima, era già stato indagato otto anni fa, ma il caso era stato archiviato.