Selma muore a 13 anni, al funerale la tesina sulla malattia che non ha fatto in tempo a finire

Selma Gjeci è morta a 13 anni dopo una lunga malattia. Durante il funerale è stata ricordata con la tesina di terza media che stava preparando sulla sua stessa esperienza, un lavoro che non ha potuto completare.

La comunità di Azzano Decimo, Pordenone, si è stretta attorno alla famiglia Gjeci per l’ultimo saluto a Selma, la ragazza di 13 anni scomparsa dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La giovane, di origine albanese, viveva con la madre Edlira e il fratello maggiore Gani nella frazione di Tiezzo, dove negli anni aveva costruito legami profondi con compagni di scuola, insegnanti e residenti.

La cerimonia laica si è svolta alla Prosdocimo Funeral Home di Pordenone. Presenti i familiari, numerosi membri della comunità albanese, rappresentanti dell’amministrazione comunale di Azzano Decimo, insegnanti e studenti della scuola media Luzzatti, che hanno voluto renderle omaggio con un messaggio di ricordo.

Uno dei momenti più toccanti è stato la proiezione di un video dedicato alla tesina che Selma stava preparando per l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado. Il lavoro raccontava la sua esperienza con la malattia e rappresentava un obiettivo a cui teneva particolarmente. Nonostante le difficoltà legate alle cure, la ragazza aveva continuato a seguire le lezioni da casa attraverso la didattica online e desiderava arrivare al diploma insieme ai suoi compagni.

La storia della famiglia Gjeci era già stata segnata da un altro grave lutto. Circa due anni fa Selma aveva perso il padre, morto anch’egli a causa di una malattia. Dopo quella perdita la famiglia aveva attraversato un periodo difficile, affrontato anche grazie al sostegno dei servizi sociali del territorio.

Nel corso della cerimonia, il vice sindaco Giacomo Spagnol ha ricordato la giovane e il suo impegno nello studio. In un messaggio pubblicato sui social aveva salutato Selma definendola una “guerriera”, ricordando come fosse a un passo dal completare la tesina e dai tanti progetti che aveva immaginato per il futuro.

Parole di riconoscenza sono state rivolte anche agli assistenti sociali e alle associazioni che hanno accompagnato la famiglia nei momenti più difficili. Tra queste, Le Petit Port e Ragazzi Padri, che avevano sostenuto concretamente Selma durante le cure.

L’associazione Ragazzi Padri aveva infatti contribuito all’acquisto di un computer portatile e di un condizionatore, strumenti che hanno aiutato la ragazza a continuare il percorso scolastico da casa e a prepararsi agli esami. Poco tempo fa i volontari le avevano inviato un messaggio di incoraggiamento, augurandole successo negli studi e forza nella lotta contro la malattia.

Dopo il funerale, la salma di Selma è stata trasferita a Brescia, città dove vive parte della sua famiglia e dove verrà sepolta.