Susan Kovarik muore a 44 anni, la stessa malattia che ha colpito anche la madre Emilia

Susan Kovarik è morta a 44 anni per la stessa malattia che aveva ucciso la madre Emilia nel 2024, dopo un lungo peggioramento iniziato prima di Pasqua. Da anni combatteva contro il tumore mentre portava avanti il suo progetto educativo.

Susan Kovarik si è spenta lunedì in ospedale, dove era ricoverata da settimane a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Da cinque anni affrontava una malattia grave, la stessa che aveva già colpito sua madre Emilia, morta nel 2024 dopo una lunga battaglia fatta di cure e interventi.

Nel corso della malattia, Susan aveva alternato momenti di speranza a ricadute improvvise. Le terapie avevano dato segnali positivi in più occasioni, ma il tumore è tornato con forza fino a spegnere definitivamente la sua resistenza.

Il suo nome resta legato a un progetto educativo innovativo avviato nel 2004, quando fondò un asilo nido bilingue a Godega di Sant’Urbano. Un’idea che all’inizio sembrava rischiosa, ma che negli anni ha trovato conferma diventando una realtà apprezzata da molte famiglie. La struttura, inizialmente chiamata I Tigrotti, è stata la prima nel suo genere nella provincia di Treviso. Oggi prosegue con una nuova gestione sotto il nome Piccoli Passi, mentre resta attiva anche la sede aperta a Prata di Pordenone.

A portare avanti il lavoro iniziato da Kovarik sono le collaboratrici che hanno condiviso con lei gli ultimi anni: Marta Modolo, Aurora De Bortoli e Sabina Poletto come educatrici, insieme alla cuoca Chiara Patella. Tutte la ricordano per l’energia e la dedizione con cui seguiva i bambini e il progetto educativo.

Negli ultimi tempi Susan era tornata a vivere con il padre nella casa di famiglia a Cornadella, conosciuta per le elaborate decorazioni natalizie realizzate dalla madre Emilia Baietti. Una tradizione che Susan aveva promesso di mantenere, ma che la malattia le ha impedito di portare avanti.

La storia di madre e figlia è segnata dallo stesso destino. Emilia aveva combattuto per otto anni prima di arrendersi alla malattia. Susan ha seguito lo stesso percorso, affrontando cure e ricoveri senza mai interrompere il legame con il suo lavoro e la sua comunità.

Separata da tempo, aveva mantenuto rapporti sereni con l’ex marito. Dal loro matrimonio è nato il figlio Kail, oggi quattordicenne. Negli ultimi anni aveva anche cercato di trasferire il suo asilo a Sacile, senza riuscire a trovare una struttura adatta.

Figlia di un militare americano in pensione, aveva trascorso parte della sua formazione all’estero, studiando a Panama alla Scuola Internazionale Oxford prima di completare il percorso al liceo socio-pedagogico di Sacile. Un’esperienza che aveva influenzato profondamente la sua visione educativa.