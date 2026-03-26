Addio a Giada morta a 13 anni dopo la malattia a Erchie

Giada muore a 13 anni dopo una lunga malattia a Erchie, nel Brindisino, lasciando sgomenta la comunità e la scuola. La ragazza aveva già affrontato più ricoveri, sostenuta dalla famiglia e dai compagni.

A Erchie, in provincia di Brindisi, è morto una ragazza di 13 anni, Giada, dopo un lungo percorso segnato dalla malattia. Frequentava la terza media e viveva con i genitori, la sorella gemella e i fratelli, che le sono rimasti accanto fino all’ultimo.

La giovane aveva già affrontato in passato diverse patologie gravi, riuscendo ogni volta a superarle con determinazione. Anche nei momenti più difficili non aveva perso il sorriso, diventando un punto di riferimento per chi le stava vicino.

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Negli ultimi mesi le sue condizioni si sono aggravate fino al peggioramento definitivo. La notizia della sua morte ha colpito profondamente compagni di classe, insegnanti e l’intera comunità cittadina.

Il dolore ha raggiunto anche l’amministrazione comunale. L’assessora Chiara Saracino ha espresso vicinanza alla famiglia, parlando di un lutto che ha coinvolto tutto il paese, ancora sotto shock per la scomparsa della ragazza.

Chi ha conosciuto Giada la ricorda per il carattere dolce e la capacità di affrontare la malattia con una forza non comune per la sua età. Il suo ricordo resta vivo tra amici e parenti, che continuano a stringersi attorno alla famiglia.

I funerali si terranno giovedì 26 marzo alle 15 nella chiesa Madre, con partenza dall’abitazione in via Annunziata. Un ultimo saluto a una ragazza che, nonostante la giovane età, ha lasciato un segno profondo in chi l’ha incontrata.