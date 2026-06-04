Napoli, ufficiale l'addio ad Antonio Conte: Allegri attende solo gli ultimi passaggi formali

Il Napoli ha ufficializzato la separazione da Antonio Conte dopo la conquista di scudetto e Supercoppa. Ora il club attende Massimiliano Allegri, che deve prima chiudere alcune formalità contrattuali con il Milan.

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la conclusione del rapporto con Antonio Conte e con il suo staff tecnico. La società azzurra ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale e anticipata del contratto, chiudendo così l'esperienza dell'allenatore sulla panchina partenopea prima della naturale scadenza prevista.

Nel messaggio diffuso dal club, vengono ricordati i risultati ottenuti durante la gestione Conte. L'allenatore ha guidato la squadra alla conquista del quarto scudetto della storia azzurra, festeggiato il 23 maggio 2025, e al successo nella Supercoppa Italiana conquistata il 22 dicembre dello stesso anno.

La società presieduta da Aurelio De Laurentiis ha inoltre ringraziato il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto, formulando gli auguri per il prosieguo della carriera professionale.

Archiviata la parentesi Conte, il Napoli è pronto ad avviare il nuovo corso con Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Milan è il prescelto per raccogliere l'eredità lasciata dal tecnico salentino e guidare la squadra nella prossima stagione.

Per arrivare all'annuncio ufficiale manca soltanto la definizione di alcuni aspetti burocratici. Allegri deve infatti completare la risoluzione consensuale del contratto che lo lega ancora al Milan fino al 2027. Una volta concluso questo passaggio, potrà arrivare la firma con il Napoli e l'avvio della sua nuova avventura in azzurro.