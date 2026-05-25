Napoli, dopo l'addio di Conte salgono le quotazioni di Italiano e Allegri

Conte lascia il Napoli dopo il secondo posto in Serie A e il club valuta il nuovo allenatore. Dopo il successo con l’Udinese e il saluto ufficiale sui social, De Laurentiis guarda a Italiano, Allegri e Mancini.

Il Napoli volta pagina dopo la separazione con Antonio Conte. La conferma è arrivata nella giornata di lunedì 25 maggio, poche ore dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese che ha chiuso il campionato degli azzurri al secondo posto. Il club ha salutato l’allenatore con un messaggio pubblicato sui social accompagnato da un cuore azzurro e dalla scritta “Grazie, Mister!”.

L’uscita di scena del tecnico leccese apre ora la corsa alla panchina per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a valutare diversi profili per affidare la squadra a una nuova guida tecnica in vista del ritorno in Champions League.

Tra i candidati più apprezzati c’è Vincenzo Italiano. L’allenatore potrebbe lasciare il Bologna al termine della stagione e avrebbe dato disponibilità a prendere in considerazione il progetto azzurro. Il suo nome è uno dei più caldi nelle ultime ore.

Resta forte anche la pista che porta a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è in una situazione incerta al Milan dopo una stagione deludente sul piano europeo. De Laurentiis segue da tempo il suo profilo e potrebbe tornare a valutare un affondo concreto.

Più distante, ma ancora presente nella lista del Napoli, Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe rientrare in Serie A dopo le esperienze all’estero. Sullo sfondo resta anche la possibilità di un ritorno di Conte sulla panchina dell’Italia.