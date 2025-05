Antonio Conte resta al Napoli: il ruolo decisivo della moglie Elisabetta Muscarello

Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli, e sembra che dietro questa scelta ci sia l'importante supporto della moglie, Elisabetta Muscarello. In un clima di festa per lo scudetto, la sua presenza accanto ai calciatori ha colpito i tifosi, testimoniando un legame profondo che va oltre il campo da gioco. Scopri di più su questa affascinante storia!

Antonio Conte guiderà ancora il Napoli nella prossima stagione e, secondo molti tifosi, dietro questa decisione ci sarebbe anche l’influenza di sua moglie, Elisabetta Muscarello. Durante i festeggiamenti per lo scudetto, la donna è stata vista a bordo del bus scoperto insieme alle famiglie dei calciatori, emozionata e coinvolta. Quando alcuni tifosi le hanno chiesto di convincere il marito a restare, ha risposto con le mani al cuore: "Farò di tutto".

Quel gesto è bastato a farla diventare una sorta di portafortuna per i sostenitori partenopei, che oggi la considerano una figura chiave nella permanenza di Conte sulla panchina azzurra. La sua vicinanza all’allenatore non è mai stata in discussione, e il pubblico ne ha apprezzato il coinvolgimento e la discreta ma costante presenza.

Elisabetta Muscarello, nata nel 1975, compirà 50 anni a dicembre. La sua storia con Antonio Conte è cominciata tra le mura domestiche: erano vicini di casa. Quando Conte si trasferì a Torino a 21 anni, si stabilì proprio sullo stesso pianerottolo della famiglia Muscarello. Lei aveva 15 anni e, nonostante la conoscenza fosse precoce, l’amore sbocciò soltanto dieci anni dopo.

Da allora i due non si sono mai più separati. Dopo una lunga convivenza, nel 2007 è nata la loro figlia, Vittoria. Il matrimonio è stato celebrato nel 2013 a Torino, nella Chiesa degli Angeli Custodi. Elisabetta ha seguito il marito in ogni tappa della sua carriera: dalle emozioni vissute agli Europei 2016 con la Nazionale italiana, fino alla vittoria in Premier League con il Chelsea.

In ogni occasione importante, è sempre stata al suo fianco, con discrezione e forza. Antonio Conte non ha mai mancato di sottolineare pubblicamente il valore che Elisabetta ha avuto nel suo percorso umano e professionale. Per i tifosi del Napoli, oggi, è anche merito suo se il tecnico leccese ha deciso di restare all’ombra del Vesuvio.