Julia Mammuccari compie 18 anni, la dedica di Thais Wiggers emoziona amici e fan

Julia Mammuccari compie 18 anni, la madre Thais Wiggers celebra il traguardo con una cena a Milano e una dedica emozionata sui social. Amici e volti noti del mondo dello spettacolo hanno inviato messaggi di affetto alla neo maggiorenne.

Julia, la figlia di Thais Wiggers e Teo Mammuccari, ha raggiunto la maggiore età il 2 giugno 2026. Per celebrare il compleanno, l’ex Velina brasiliana ha organizzato una cena riservata al Nobu di Milano insieme alle persone più vicine, mentre i festeggiamenti più grandi sono stati programmati per il fine settimana successivo.

Sui social, Thais ha condiviso alcuni scatti della serata accompagnandoli con un messaggio dedicato alla figlia. La modella ha raccontato l’emozione di vedere Julia diventare adulta, definendo questo momento un passaggio significativo non solo per la ragazza, ma anche per lei nel ruolo di madre.

Nel suo post, Thais ha espresso tutta la propria felicità per il percorso compiuto dalla figlia, descrivendola come una ragazza serena, forte, positiva e piena di energia. Ha parlato della sua crescita come di una grande soddisfazione personale, concludendo il messaggio con affettuosi auguri rivolti alla neo diciottenne.

La pubblicazione ha raccolto numerosi commenti da parte di amici e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Elena Barolo, presente alla cena, che ha lasciato un messaggio affettuoso rivolto a Julia.

Parole piene di affetto sono arrivate anche da Juliana Moreira, che ha ricordato il legame costruito negli anni con la ragazza. Nel suo messaggio ha raccontato di averla conosciuta fin da piccolissima e le ha rivolto i migliori auguri per il futuro, manifestando il desiderio di poter festeggiare presto insieme questo importante traguardo.