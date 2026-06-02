Andreas Muller compie 30 anni, la dedica di Veronica Peparini emoziona i fan

Andreas Muller festeggia 30 anni con Veronica Peparini e una dedica alle figlie gemelle. Il ballerino ha condiviso un messaggio al se stesso bambino, ricordando il percorso fatto tra lavoro, amore e famiglia.

Trentesimo compleanno tra emozioni e riflessioni per Andreas Muller, che ha scelto di celebrare il traguardo con parole rivolte al bambino che era. Il ballerino ha pubblicato sui social un messaggio personale in cui ripercorre il cammino fatto fino a oggi, tra carriera, famiglia e nuovi obiettivi.

Accanto a lui anche Veronica Peparini, che ha condiviso una foto del loro matrimonio accompagnandola con una lunga dedica. La coreografa ha ricordato il momento in cui si sono conosciuti, parlando del carattere di Andreas e del legame costruito negli anni nonostante le difficoltà e le critiche ricevute per la differenza d’età.

«Quando ti ho conosciuto eri piccolo ed eri già coraggioso, curioso e intrigante», ha scritto Veronica, aggiungendo che il loro rapporto è sempre stato intenso e segnato da personalità forti. La ballerina ha poi spiegato che, nonostante i momenti complicati, il loro legame è rimasto saldo nel tempo.

Nel messaggio non manca un riferimento alle critiche ricevute sui social per i 25 anni di differenza tra loro. Veronica, oggi 55enne, ha parlato di un sentimento che per lei supera numeri e giudizi esterni, definendolo qualcosa di profondo e autentico.

La dedica si conclude con parole rivolte al ruolo di padre di Andreas. «Le bimbe sono fortunate ad averti», ha scritto Veronica riferendosi alle figlie gemelle della coppia, lodando la presenza costante del ballerino nella vita familiare.

Anche Andreas Muller ha voluto condividere una riflessione personale. In una sorta di lettera indirizzata al se stesso più giovane, ha raccontato di sentirsi felice e amato, senza aver perso i valori con cui è cresciuto. «Ce l’abbiamo fatta», ha scritto, promettendo di continuare a inseguire nuovi obiettivi dopo questo importante traguardo.