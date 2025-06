Bianca Balti emoziona i fan: la figlia Matilde compie 18 anni, Sei la forza di cui ho bisogno

Bianca Balti emoziona i fan con una dolce dedica a sua figlia Matilde, che oggi compie 18 anni. Un traguardo speciale celebrato con parole piene d’amore e ricordi indelebili, condivisi sui social in immagini che raccontano anni di affetto e crescita. La top model si lascia andare a sentimenti autentici: “Sei la forza di cui ho bisogno.” Un momento di pura emozione che rafforza il legame indissolubile tra madre e figlia.

Bianca Balti celebra un traguardo speciale: la maggiore delle sue figlie, Matilde Lucidi, ha compiuto 18 anni oggi, giovedì 5 giugno. Per l’occasione, la top model ha pubblicato su Instagram una toccante dedica accompagnata da una serie di fotografie che raccontano il legame tra madre e figlia nel corso del tempo.

“18 anni di te, Matilde. Sei la cosa più bella che conosco”, ha scritto Balti. “Tu sei appena tornata da me, dopo anni trascorsi a Parigi e presto devo lasciarti andare di nuovo, per la tua strada, una strada che sarà piena di gloria”.

Nel messaggio, l’ex modella ha ripercorso il momento in cui è diventata madre giovanissima: “Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che qualche volta la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il mio cuore”.

Bianca Balti ha avuto Matilde Lucidi nel 2007, quando aveva solo 21 anni, dalla relazione con il fotografo Christian Lucidi. Nel 2015 è poi diventata madre per la seconda volta con la nascita di Mia McRae, avuta dal matrimonio con Matthew McRae.

Nel post, Balti ha espresso tutta la sua gratitudine e il suo amore per Matilde: “Tu sei stata la forza di cui io avevo bisogno per andare avanti e tante altre volte lo sarai ancora. Tu sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre”.