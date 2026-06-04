Milo Infante segnala Roberta Bruzzone al Comitato Etico Rai, tensioni sui programmi della criminologa

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone approda ai vertici della Rai. Il conduttore di Ore14 e vicedirettore degli Approfondimenti avrebbe trasmesso una segnalazione formale al Comitato Etico dell’azienda e ai responsabili competenti, allegando una raccolta di contenuti social che ritiene offensivi nei suoi confronti.

La rottura tra i due risale alla puntata di Ore14 del 27 novembre scorso. Durante la trasmissione, Bruzzone lasciò lo studio dopo un acceso confronto, invitando gli altri ospiti a consultare gli atti relativi al caso discusso. La replica di Infante in diretta rese evidente una frattura ormai insanabile. Da quel momento la criminologa ha interrotto la sua collaborazione con il programma di Rai2.

Nei mesi successivi il contrasto si è trasferito anche sui social network, tra accuse reciproche, indiscrezioni e smentite. In particolare, sono circolate voci sulla diffusione di presunti messaggi privati, circostanza che Bruzzone ha respinto con decisione.

La vicenda potrebbe avere conseguenze anche sul fronte professionale. Attualmente la criminologa è protagonista della terza stagione di Nella mente di Narciso, disponibile su RaiPlay e trasmessa in seconda serata su Rai2. Parallelamente erano in fase di sviluppo nuove puntate dedicate alle truffe ai danni degli anziani, realizzate con la collaborazione della Polizia di Stato.

Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la segnalazione presentata da Infante avrebbe spinto i dirigenti a valutare attentamente la situazione. Si parla di incontri interni tra rappresentanti della Rai e la produzione del programma per esaminare possibili sviluppi e decidere come procedere.

Roberta Bruzzone, dal canto suo, non mostra alcuna preoccupazione per l’eventuale convocazione davanti al Comitato Etico. Interpellata sulla questione, ha dichiarato di accogliere con serenità l’iniziativa e di essere pronta a fornire documentazione e chiarimenti sulle vicende che l’hanno coinvolta direttamente.

La criminologa sostiene di voler esporre la propria versione dei fatti e verificare, attraverso gli accertamenti previsti, se le condotte contestate siano compatibili con il codice etico aziendale. Una posizione che lascia intendere come il confronto tra i due volti televisivi sia tutt’altro che concluso.