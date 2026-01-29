Roberta Bruzzone lascia Ore 14 e rompe con Milo Infante: cosa è successo dopo la lite in diretta

Lo scontro in diretta sul caso Garlasco, poi il silenzio. Roberta Bruzzone racconta ora perché ha chiuso con “Ore 14” e con Milo Infante, parlando della fine di un rapporto personale prima ancora che professionale.

Roberta Bruzzone torna sulla sua uscita da “Ore 14” e lega l’addio alla rottura con Milo Infante. La criminologa, per mesi presenza fissa nel programma di Rai2, spiega che alla base della decisione non ci sono solo scelte televisive, ma la fine di un legame personale che per lei aveva un peso decisivo.

Il momento chiave risale alla puntata del 27 novembre, durante un confronto in studio sul delitto di Garlasco. In diretta Bruzzone intervenne rivolgendosi agli altri ospiti e invitandoli a muoversi con cautela su temi tecnici e delicati, suggerendo di leggere i verbali prima di esprimersi. Una presa di posizione che generò la replica del conduttore, il quale rivendicò l’impegno della trasmissione nell’approfondire gli atti.

Il clima teso ebbe conseguenze immediate. Il giorno dopo la criminologa non si presentò in trasmissione e affidò ai social poche parole per spiegare l’assenza, parlando di decisioni necessarie e rimandando ogni chiarimento. Da quel momento, la sua presenza nel programma si è chiusa in modo definitivo.

Ora, ospite del podcast “Burnout”, Bruzzone racconta che per lei Infante era molto più di un collega. Lo descrive come una figura quasi fraterna e ammette di aver fatto in passato anche scelte professionali per non metterlo in difficoltà, restando nel programma proprio in virtù di quel rapporto.

Con il tempo, però, qualcosa si è incrinato. La criminologa spiega di aver percepito un cambiamento nel suo ruolo a Ore 14, sempre meno vicino al suo modo di lavorare. Racconta di essersi trovata spesso spinta verso toni accesi e reazioni forti, una parte del suo carattere che non voleva diventasse un’etichetta fissa in tv.

Quando ha capito che quella dinamica non la rappresentava più e che il legame con Infante si era raffreddato, ha scelto di fermarsi. Per lei, venuto meno il rapporto umano, anche la collaborazione televisiva non aveva più motivo di continuare.