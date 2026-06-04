Luciano Darderi operato alle tonsille, recupero in corso verso Wimbledon e possibile rientro al Queen's

Luciano Darderi si è sottoposto a un intervento alle tonsille a Buenos Aires per risolvere i frequenti problemi di salute che lo hanno condizionato negli ultimi mesi. Il tennista italiano punta a recuperare in tempo per Wimbledon e valuta il rientro al Queen's.

Luciano Darderi ha affrontato l'intervento alle tonsille annunciato nei giorni successivi alla sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Il tennista italiano, attualmente numero 17 del ranking Atp, ha scelto di risolvere un problema che da tempo influiva sulla sua condizione fisica e sulla continuità della preparazione.

L'operazione è stata eseguita lunedì 1 giugno in una clinica privata di Buenos Aires, città nella quale l'azzurro resterà ancora per alcuni giorni durante la fase iniziale della convalescenza. Secondo quanto emerso, l'intervento si è svolto regolarmente e senza complicazioni.

Darderi aveva spiegato dopo la sconfitta contro Francisco Comesana a Parigi di convivere da oltre un anno con questo problema. Negli ultimi mesi aveva spesso dovuto fare i conti con episodi influenzali e stati febbrili che ne avevano limitato il rendimento, arrivando in alcuni casi a scendere in campo senza essere nelle migliori condizioni fisiche.

La decisione di operarsi è maturata proprio per mettere fine ai continui problemi di salute che accompagnavano la sua attività nel circuito internazionale. I frequenti spostamenti e il fitto calendario dei tornei avevano contribuito a rendere più complicato il recupero tra un impegno e l'altro.

I tempi stimati per il rientro sono di circa due settimane, anche se molto dipenderà dalla corretta cicatrizzazione post-operatoria. L'obiettivo principale resta arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam della stagione, in programma dal 29 giugno.

Prima dell'appuntamento londinese, il tennista valuterà nelle prossime ore la possibilità di partecipare al torneo del Queen's, uno degli eventi più importanti della stagione sull'erba e tradizionale preparazione in vista dello Slam inglese.