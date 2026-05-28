Serena Williams pensa al ritorno nel tennis, possibile rientro al Queen's in vista di Wimbledon
Serena Williams valuta il ritorno nel tennis e potrebbe giocare il doppio al Queen’s Club prima di Wimbledon. La campionessa americana, ferma dal ritiro del 2022, è rientrata nei controlli antidoping e attende una possibile wild card.
Serena Williams potrebbe tornare a giocare dopo quasi tre anni di assenza dal circuito. L’ex numero uno del mondo, ritiratasi agli Us Open del 2022, starebbe valutando un rientro sui campi in erba del Queen’s Club, storico torneo londinese che precede Wimbledon.
La campionessa americana, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam in singolare, non disputa un match ufficiale dalla sua ultima apparizione a New York. Negli ultimi mesi, però, diversi segnali hanno riacceso le voci su un possibile ritorno agonistico. Tra questi anche il rientro nel programma dei controlli antidoping, passaggio necessario per chi vuole tornare a competere nel circuito professionistico.
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Williams potrebbe ricevere una wild card per partecipare al torneo del Queen’s nel tabellone di doppio. L’ipotesi più concreta la vedrebbe in coppia con la giovane canadese Victoria Mboko, una delle promesse emergenti del tennis internazionale.
Sullo sfondo resta il grande obiettivo di Wimbledon, torneo che Serena ha vinto sette volte in carriera. Lo Slam londinese inizierà il 29 giugno e rappresenterebbe il palcoscenico ideale per un ritorno destinato a richiamare l’attenzione del mondo del tennis.
A 44 anni, Williams continua a essere una delle figure più influenti dello sport mondiale. Un suo eventuale rientro riporterebbe in campo una delle giocatrici più vincenti e riconoscibili dell’era moderna.
Notizie correlate
Serena Williams verso un possibile ritorno nel tennis: il segnale che accende il 2026
Musetti e Berrettini danno forfait al Queen's: infortunio e stop in vista di Wimbledon