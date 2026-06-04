Famiglia nel bosco, Catherine riabbraccia i figli dopo tre mesi mentre attende la decisione dei giudici

Catherine Birmingham ha potuto riabbracciare i suoi tre bambini dopo tre mesi di lontananza. L’incontro si è svolto a Gissi, in uno spazio neutro, ed è stato autorizzato nell’ambito del percorso seguito dai servizi sociali. La donna era stata separata dai figli il 6 marzo scorso, quando le era stato revocato il permesso di vivere con loro nella comunità che li ospitava a Vasto dal novembre 2025.

La decisione era arrivata dopo una serie di valutazioni tecniche presentate al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Da quel momento i contatti tra madre e figli erano proseguiti esclusivamente attraverso videochiamate organizzate dalla struttura di accoglienza, utilizzando il telefono del marito Nathan Trevallion. Ora sono stati nuovamente consentiti incontri diretti, anche se sotto controllo degli operatori incaricati di seguire il caso.

Durante questi mesi i bambini hanno continuato a chiedere quando potranno tornare a vivere insieme ai genitori. Una risposta definitiva non è ancora arrivata. Il futuro della famiglia dipende infatti dalla decisione che i magistrati dell’Aquila assumeranno dopo aver esaminato la relazione conclusiva redatta dalla consulente tecnica d’ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli.

Alla documentazione della consulente si aggiunge quella predisposta dai consulenti della famiglia, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello. I due professionisti hanno segnalato quindici punti critici nella bozza della relazione tecnica depositata durante il procedimento.

Nel frattempo si guarda già a una possibile soluzione abitativa qualora venisse autorizzato il ricongiungimento. Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione una casa situata vicino al campo sportivo, proprio di fronte alla scuola del paese. In quella struttura i tre bambini potrebbero vivere con i genitori e frequentare l’istituto pubblico locale.

Entro la fine di giugno i fratelli dovranno inoltre sostenere gli esami necessari per l’ammissione alla seconda e alla quarta classe della scuola primaria. La preparazione è stata seguita dall’insegnante in pensione Lidia Camilla Vallarono. Le prove dovrebbero svolgersi presso l’Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino.

Sul fronte giudiziario è stata invece archiviata l’indagine amministrativa avviata dal ministro della Giustizia sul caso della cosiddetta Famiglia nel bosco. Nel provvedimento si afferma che non sono emersi elementi tali da giustificare contestazioni disciplinari nei confronti dei magistrati coinvolti. Il ministro Carlo Nordio ha quindi disposto la chiusura del procedimento, precisando che le decisioni di merito adottate dai giudici rientrano nell’autonomia e nell’indipendenza della magistratura.