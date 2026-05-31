Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham racconta il futuro dei figli e il ritorno a casa

Catherine Birmingham è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In, dove ha presentato il libro “La mia verità” e parlato della situazione che sta vivendo con la sua famiglia. Davanti a Mara Venier, la donna ha spiegato di aver scelto di raccontarsi dopo anni di richieste ricevute dal pubblico. Durante l’intervista ha anche accennato alle polemiche nate attorno alla sua famiglia, senza però entrare nei dettagli.

«Sono state dette tante cose false su di noi», ha dichiarato Catherine Birmingham, precisando di non poter ancora affrontare pubblicamente alcuni argomenti. Ha però lasciato intendere che in futuro chiarirà diversi aspetti legati alla vicenda della Famiglia nel bosco.

Nel corso dell’intervista, Catherine ha ripercorso la sua infanzia, cresciuta in una famiglia numerosa immersa nella natura. Ha raccontato di aver vissuto insieme ai genitori, alle cinque sorelle e agli animali, in un ambiente semplice e lontano dagli eccessi. La madre, definita da lei una “guerriera”, le avrebbe trasmesso uno stile di vita basato sulla libertà e sull’autenticità.

Quegli stessi valori, secondo Birmingham, sono oggi al centro dell’educazione dei suoi figli. Ha spiegato di aver sempre rifiutato l’ostentazione della ricchezza e di aver cercato una vita più essenziale, mantenendo un forte legame con la natura e con la sensibilità maturata fin da bambina.

L’incontro con Nathan Trevallion è avvenuto durante un anno trascorso a Bali. Catherine ha raccontato che i due si conobbero mentre passeggiavano con i loro cani. Nathan si sarebbe dichiarato soltanto diversi mesi dopo, quando seppe della decisione della donna di trasferirsi in Italia.

Dalla loro relazione nacque presto una famiglia. Il 1° dicembre 2021 i due si sono sposati con una piccola cerimonia organizzata nella casa immersa nel bosco dove vivevano insieme ai figli. Catherine ha spiegato che l’abitazione non era isolata come spesso raccontato, perché nelle vicinanze si trovava un villaggio. La scelta di vivere lì era legata soprattutto alla volontà di far crescere i bambini a contatto con la natura e con altre persone.

Ha anche rivelato che, senza i figli, probabilmente lei e Nathan avrebbero scelto di trasferirsi in Alaska. La presenza dei bambini li avrebbe invece spinti a restare in Italia per garantire loro stabilità e relazioni sociali.

Oggi il desiderio principale di Catherine Birmingham resta quello di tornare a vivere serenamente con i suoi tre figli. Durante l’intervista ha spiegato che i bambini vogliono rientrare a casa e recuperare la loro quotidianità. La famiglia starebbe ora cercando un nuovo equilibrio, anche attraverso la possibilità di trasferirsi in una nuova abitazione, pur conservando il legame con la vita nel bosco che avevano scelto in passato.