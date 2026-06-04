Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione verso il matrimonio, nozze previste entro la fine di giugno

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione preparano il matrimonio, nozze attese entro fine giugno dopo quasi dieci anni insieme e due figli. L'indiscrezione arriva da ambienti vicini alla coppia, anche se manca ancora una conferma ufficiale.

Dopo quasi dieci anni di relazione e una famiglia costruita insieme, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero pronti a compiere il passo più atteso. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la coppia nata negli studi televisivi di Uomini e Donne potrebbe sposarsi entro la fine di giugno.

Le voci arrivano da Caserta, città nella quale i due vivono da tempo. A diffondere l'indiscrezione è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui i preparativi per il matrimonio sarebbero ormai in fase avanzata. Al momento, però, non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

La storia d'amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è iniziata nel 2017 durante il percorso televisivo dell'ex tronista. Pietro partecipava al programma come corteggiatore e, una volta terminata l'esperienza davanti alle telecamere, la relazione è proseguita lontano dai riflettori.

Negli anni successivi la coppia ha allargato la famiglia con la nascita dei due figli. Nel 2019 è arrivato Domenico Ethan, mentre nel 2021 è nato Achille Mattia. Rosa ha più volte raccontato di sentirsi appagata dall'equilibrio raggiunto e di non prendere in considerazione, almeno per ora, l'idea di un terzo figlio.

Solo pochi mesi fa il loro rapporto era finito al centro delle cronache rosa per alcune presunte tensioni. Le indiscrezioni erano nate dopo che Pietro aveva trascorso il periodo natalizio lontano dall'abitazione di famiglia. A spegnere rapidamente le voci era stata la stessa influencer, che sui social aveva condiviso uno scatto insieme al compagno accompagnandolo con una battuta ironica sulla presunta crisi.

Le nuove indiscrezioni raccontano invece uno scenario completamente diverso, con la coppia pronta a celebrare il proprio amore dopo un lungo percorso condiviso e due figli cresciuti insieme.