Guendalina Canessa annuncia le nozze con Eros, matrimonio il 7 giugno 2026

Guendalina Canessa ha annunciato sui social la data delle nozze con Eros, imprenditore calabrese. Il matrimonio si terrà il 7 giugno 2026 e potrebbe svolgersi all’estero. Per l’influencer è il secondo sì dopo quello con Daniele Interrante.

Guendalina Canessa ha fissato la data del matrimonio. Attraverso le sue Instagram Stories l’influencer ha rivelato che dirà sì a Eros domenica 7 giugno 2026. Mancano ancora alcuni dettagli, ma l’organizzazione sembra già in fase avanzata.

Eros, imprenditore nel settore dei locali ed ex proprietario della discoteca Suite a Capo Vaticano Tropea, è un volto noto nella vita della 44enne. I due, infatti, avevano già vissuto una relazione oltre quindici anni fa. Poi le strade si erano divise. Solo di recente si sono ritrovati, riscoprendo un legame che oggi li porta all’altare.

Sulla location, Canessa mantiene il riserbo. Non ha indicato la città scelta, ma ha lasciato intendere che le nozze potrebbero svolgersi all’estero. Un dettaglio che alimenta la curiosità dei follower, in attesa di nuovi indizi.

Per l’ex concorrente del Grande Fratello non si tratta del primo matrimonio. Nel 2009 aveva iniziato una relazione con Daniele Interrante, ex volto di Uomini e donne. Le nozze erano state celebrate nel 2010 in Giamaica. Due anni dopo, nel 2012, era nata la figlia Chloe.

La storia con Interrante si è conclusa nel 2014, tra tensioni e presunte infedeltà. Dopo altre relazioni finite senza un lieto fine, Guendalina ha ritrovato stabilità accanto a Eros. Ora si prepara a indossare di nuovo l’abito bianco.