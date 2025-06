Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano a Cortina: nozze il 14 giugno a San Silvestro

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si preparano a vivere un giorno speciale: il 14 giugno, nella pittoresca cornice di San Silvestro a Cortina, pronunceranno il loro sì. Dopo aver annunciato ufficialmente la data durante Storie di donne al bivio week end, la coppia sceglie un matrimonio intimo e suggestivo, lontano dai riflettori esotici. Un momento di pura emozione che segnerà un nuovo capitolo della loro vita insieme, pieno di amore e promesse.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane pronunceranno il loro sì il prossimo 14 giugno nella suggestiva chiesa di San Silvestro a Cortina. La coppia ha annunciato la data ufficiale e la location durante la trasmissione Storie di donne al bivio week end, condotta da Monica Setta.

Niente cerimonia esotica come inizialmente ipotizzato: "Ci sposiamo a Cortina, a San Silvestro", ha confermato Delle Piane in studio, presentandosi con una rosa Baccara e un anello destinato alla futura sposa. "Polinesia o Cortina? Ormai ho deciso: sposo Pietro", ha aggiunto sorridendo la Elia, emozionata per il passo importante.

Leggi anche Antonella Mosetti lascia l'Isola dei Famosi: Volevo sentire mio papà più vicino

I due stanno insieme da cinque anni. Un amore che ha trasformato profondamente la showgirl: "Pietro è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia", ha raccontato Antonella Elia. "Sono orfana da piccola e non ho mai avuto relazioni durature, né ho mai immaginato di diventare mamma. Ma con lui è stato tutto diverso".

Un ricordo particolare lega la coppia all’inizio della loro storia: "Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati", ha confidato la Elia, visibilmente commossa.

La puntata con l’annuncio delle nozze andrà in onda proprio il 14 giugno, giorno del matrimonio, segnando un momento simbolico per la coppia e per tutti i fan che li seguono da anni.