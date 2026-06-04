Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme sui social, il selfie che ufficializza la loro storia

Kim Kardashian pubblica una foto con Lewis Hamilton su Instagram e rende pubblica la relazione. Dopo mesi di avvistamenti tra eventi, viaggi e vacanze insieme, arriva la prima conferma social della coppia.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton non nascondono più la loro relazione. L'imprenditrice e influencer statunitense ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di scatti degli ultimi mesi, inserendo anche una foto che la ritrae accanto al sette volte campione del mondo di Formula 1.

L'immagine, un selfie scattato mentre i due sono in bicicletta, rappresenta la prima apparizione ufficiale della coppia sui social network. Un gesto che arriva dopo mesi di indiscrezioni e apparizioni pubbliche che avevano alimentato le voci sul loro legame.

I primi rumors risalgono allo scorso febbraio, quando Kardashian e Hamilton erano stati fotografati insieme durante il Super Bowl LX. In quell'occasione, i due erano apparsi particolarmente affiatati, tra sorrisi e momenti di complicità che non erano passati inosservati.

La loro conoscenza, però, non è recente. I due si frequentano da anni come amici, ma negli ultimi mesi il rapporto si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Prima ancora dell'evento sportivo statunitense, erano stati avvistati insieme durante le vacanze di Capodanno ad Aspen, una delle località più amate dalle celebrità americane.

Successivamente, la coppia avrebbe trascorso del tempo anche nelle Cotswolds, la campagna inglese molto apprezzata dai personaggi dello spettacolo, oltre ad alcuni soggiorni a Parigi.

La conferma è arrivata attraverso il carosello pubblicato da Kardashian con la semplice didascalia "lately", ovvero "ultimamente". Tra immagini al mare, momenti con gli amici e scene di vita quotidiana, spicca proprio lo scatto con Hamilton, nel quale entrambi appaiono sorridenti e rilassati, suggellando pubblicamente una relazione che andava avanti da diversi mesi.