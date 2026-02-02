Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme, weekend di lusso da 140mila euro in Inghilterra

Lewis Hamilton e Kim Kardashian avrebbero trascorso insieme un fine settimana esclusivo in Inghilterra, tra jet privati, elicotteri e un resort di lusso nell’Oxfordshire dal costo complessivo di circa 140mila euro.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Lewis Hamilton e Kim Kardashian sarebbero al centro di una nuova relazione. Il pilota inglese e l’imprenditrice americana avrebbero condiviso un soggiorno riservato in una struttura di alto livello immersa nella campagna dell’Oxfordshire.

Kim Kardashian avrebbe raggiunto l’Inghilterra a bordo del proprio jet privato, accompagnata da due assistenti. Il costo del volo sarebbe stato vicino alle 90mila sterline. Una volta atterrata, il gruppo si sarebbe spostato verso il resort utilizzando due van, necessari per trasportare otto valigie.

Tra i bagagli non sarebbe passata inosservata una borsa Birkin di grandi dimensioni, alta circa 50 centimetri, con un valore stimato di 76mila sterline. Un dettaglio che avrebbe confermato il livello estremamente esclusivo del viaggio.

Hamilton, oggi pilota della Ferrari, avrebbe invece scelto un trasferimento in elicottero, atterrando all’aeroporto di Oxford. Per il volo avrebbe speso circa 5mila sterline, una cifra decisamente inferiore rispetto a quella sostenuta dalla compagna di viaggio.

Il soggiorno nel resort, tra privacy totale e servizi di lusso, avrebbe portato il conto complessivo del fine settimana a circa 120mila sterline, pari a oltre 140mila euro, alimentando le voci su una frequentazione sempre più concreta tra i due.