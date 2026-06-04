Alessandria, fermato con una mannaia in strada durante la notte e denunciato dai carabinieri

Un 39enne dell'Alessandrino è stato fermato mentre camminava di notte con una mannaia sostenendo di essere alla ricerca di una setta satanica. Denunciato per porto abusivo di armi, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

Un uomo di 39 anni residente in provincia di Alessandria è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in strada con una mannaia durante le ore notturne. Ai carabinieri intervenuti sul posto avrebbe spiegato di essere alla ricerca di una presunta setta satanica.

L'episodio è avvenuto dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza 112. I militari hanno individuato il 39enne mentre si aggirava armato. Al momento del controllo, l'uomo ha cercato di evitare il contatto con le forze dell'ordine, colpendo con un calcio la porta di un edificio abbandonato e riuscendo a entrare all'interno della struttura.

Dopo alcuni minuti di confronto con i carabinieri, la situazione è tornata sotto controllo. L'uomo ha deciso di uscire spontaneamente dall'edificio, ha posato a terra la mannaia e ha consentito ai militari di procedere al sequestro dell'arma.

Considerate le sue condizioni e le dichiarazioni rilasciate durante l'intervento, sul posto è stato richiesto anche l'intervento del personale sanitario. I soccorritori lo hanno preso in carico e trasportato in ambulanza all'ospedale della zona, dove è stato sottoposto agli accertamenti previsti.