Uomo spara due colpi di pistola nel centro di Pavia : denunciato dai Carabinieri.

Un cittadino albanese di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Pavia dopo aver sparato due colpi di pistola dal suo appartamento in pieno centro città, senza alcun motivo apparente. I residenti della zona hanno segnalato gli spari, chiedendo l'intervento delle autorità. I militari hanno trovato una pistola a salve, una 9 millimetri senza tappo rosso, con caricatore e una cartuccia ancora in canna all'interno dell'appartamento dell'Uomo. Gli inquirenti hanno accertato che l'Uomo ha sparato i colpi in aria per noia. Quando uno dei vicini ha cercato di affacciarsi alla finestra, l'Uomo l'ha minacciato di morte e gli ha ordinato di rientrare in casa. L'Uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e procurato allarme, mentre l'arma è stata sequestrata.

