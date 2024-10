Zazoom di 29 ott 2024

Napoli, tredicenne in strada con mannaia di 27 cm: denunciato

Un ragazzino di appena 13 anni è stato sorpreso dai carabinieri a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, mentre si aggirava per strada con una mannaia da cucina lunga 27 centimetri. L’episodio si è verificato durante un’operazione di controllo da parte dei militari della tenenza di Cercola vicino a una sala scommesse situata in via Massa, luogo frequentato da molti giovani. I carabinieri hanno notato un gruppo di ragazzini che, alla loro vista, hanno cercato di allontanarsi. Due di loro, un quattordicenne e un tredicenne, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Il quattordicenne aveva con sé un coltello a scatto lungo 22 centimetri, mentre il tredicenne nascondeva la mannaia da cucina, strumento che può diventare estremamente pericoloso nelle mani di minori. La vicenda fa parte di un quadro più ampio di intensificazione dei controlli sulla movida cittadina, con verifiche particolari sui giovani. Questo intervento è stato disposto dal comando provinciale di Napoli per rispondere al fenomeno delle armi tra i giovanissimi e dei comportamenti a rischio che aumentano in orari serali e nei fine settimana. I due adolescenti sono stati denunciati per possesso illecito di armi e poi affidati ai rispettivi genitori. Sempre nell’ambito dei controlli, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno individuato un sedicenne in possesso di un coltello a farfalla mentre si trovava con altri coetanei su corso Umberto I. Anche in questo caso, il minore è stato denunciato e riaffidato alla famiglia. A Volla, un altro ragazzo di 17 anni è stato fermato dai carabinieri della stazione locale e trovato in possesso di 5 grammi di hashish e un coltello a serramanico. La situazione del diciassettenne si aggrava con l'accusa di spaccio, seppur incensurato, e il possesso di armi. Questi episodi testimoniano un crescente allarme legato alla diffusione di armi bianche tra adolescenti, che negli ultimi mesi ha portato le forze dell’ordine a intensificare i controlli, soprattutto nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile in aree come Torre del Greco, Pollena Trocchia e Volla.

