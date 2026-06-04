Anker Prime Caricatore USB C 160 W, ricarica rapida per MacBook e tre dispositivi

Anker Prime Caricatore USB C 160 W ricarica fino a tre dispositivi insieme e riduce il numero di alimentatori da portare con sé grazie a tre porte USB-C, display integrato e gestione smart della potenza.

Anker Prime Caricatore USB C 160 W punta su un’idea semplice: sostituire più alimentatori con un unico caricatore compatto, potente e facile da controllare. Le tre porte USB-C permettono di collegare nello stesso momento un notebook, uno smartphone e un tablet, senza dover scegliere quale dispositivo ricaricare per primo.

La potenza totale arriva a 160 W, mentre una singola porta può erogare fino a 140 W. È un dato rilevante per chi usa un MacBook Pro da 16 pollici o un portatile compatibile con ricarica USB-C ad alta potenza, perché consente di lavorare anche con un computer quasi scarico e recuperare energia in tempi brevi.

Il formato è uno dei punti più riusciti del prodotto. Nonostante la potenza elevata, il caricatore resta molto più pratico da trasportare rispetto a tre alimentatori separati. Il corpo compatto, la finitura curata e la spina pieghevole lo rendono adatto alla borsa da lavoro, allo zaino da viaggio o alla scrivania di casa.

La gestione della ricarica passa dalla tecnologia PowerIQ 5.0, che distribuisce automaticamente l’energia tra i dispositivi collegati. In uso quotidiano significa che un laptop riceve più potenza quando serve, mentre smartphone e tablet continuano a caricarsi senza bloccare l’intero sistema.

Il display integrato AnkerSense View aggiunge un elemento raro in un caricatore da parete. Mostra la potenza erogata dalle singole porte e permette di capire subito come viene divisa l’energia. Per chi vuole più controllo, l’app Anker consente anche di gestire profili e modalità tramite Bluetooth.

La tecnologia GaN Prime 2.0 aiuta a mantenere dimensioni contenute e buona efficienza energetica. Il caricatore scalda meno rispetto a soluzioni tradizionali di pari potenza e lavora in modo più stabile anche quando tutte le porte sono occupate.

Sul fronte sicurezza, ActiveShield 4.0 controlla costantemente la temperatura e protegge i dispositivi collegati dal surriscaldamento. È un aspetto utile soprattutto durante sessioni lunghe, quando il caricatore alimenta insieme computer, telefono e accessori.

Anker Prime 160 W è pensato per chi usa molti dispositivi USB-C e vuole ridurre l’ingombro senza rinunciare alla ricarica rapida. Il prezzo lo colloca nella fascia alta a circa € 130, ma la combinazione tra potenza, tre porte, display e controllo smart lo rende una soluzione concreta per lavoro, viaggi e postazioni minimal.