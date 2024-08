Anker Lancia Prodotti di Ricarica Premium con la Nuova Linea Anker Prime

I nuovi prodotti Anker Prime sono in grado di alimentare e connettere completamente i vostri dispositivi, rendendo più semplice la vostra configurazione di ricarica. Anker Innovations, leader mondiale nel settore della ricarica mobile e dell'elettronica di consumo, ha presentato oggi la serie Anker Prime per il 2024. Anker Prime, la linea premium di dispositivi di ricarica di Anker, offre una gamma di prodotti progettati per coprire ogni esigenza di ricarica, dalle soluzioni complete per la scrivania alle stazioni di ricarica portatili.

I prodotti della linea Anker Prime utilizzano tecnologie ad alta potenza come i semiconduttori in Nitruro di Gallio (GaN) e le tecnologie proprietarie di Anker, come PowerIQ 3.0 e Multiprotect, per offrire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. I prodotti Anker Prime mettono al primo posto i controlli di alimentazione intelligenti e i design intuitivi, garantendo la massima potenza ai tuoi dispositivi essenziali.

La linea Anker Prime è stata progettata per soddisfare le esigenze del consumatore moderno e include docking station di alta gamma, power bank, caricatori da parete e molto altro. I dettagli sulla nuova linea Anker Prime sono riportati di seguito.

Dettagli dei Prodotti Anker Prime

Nome Prodotto Dettagli Prodotto MSRP Link all’Acquisto Caricatore Anker Prime (250W, 6 porte, GaN Prime). Un hub di ricarica a 6 porte (4 porte USB-C e 2 porte USB-A) con una potenza totale di 250 watt. Dotato di uno schermo LCD e un pulsante di controllo a rotazione per un facile accesso alle informazioni di ricarica e modalità di distribuzione dell'energia. €159.99 Amazon https://ankerfast.club/anm87r Caricatore Anker Prime (200W, 6 porte, GaN Prime) Un hub di ricarica compatto a 6 porte (4 porte USB-C e 2 porte USB-A) con una potenza totale di 200 watt. €79.99 Amazon https://ankerfast.club/x1v0sx Stazione di ricarica Anker Prime (14-in-1) Una stazione di ricarica a 14 porte con 3 porte USB per la ricarica, 6 porte USB per il trasferimento dati, 1 porta gigabit ethernet, 1 porta full-function upstream, un jack audio da 3,5 mm, 2 uscite video HDMI 4k60hz e un'uscita di carica combinata di 160 watt. Questa stazione da lavoro tutto in uno dispone di uno schermo LCD che visualizza le informazioni sul sistema in tempo reale. €199.99 Amazon https://ankerfast.club/wessi9 Caricatore Anker Prime (100W, 3 Porte, GaN) Una versione aggiornata del nostro precedente caricabatterie prime da 100 watt, questa nuova versione comprende Anker Activeshield 2.0 e le ultime tecnologie GaN per creare uno dei più piccoli caricabatterie da 100 watt sul mercato. Il caricabatterie Anker Prime da 100 watt è dotato di 2 porte USB-C e una porta USB-A per una ricarica flessibile €79.99 Amazon https://ankerfast.club/38ha4q Cavo USB-C verso USB-C Anker Prima Questi resistenti cavi USB-C utilizzano materiali riciclati e fili di rame ultra sottili per una durata testata in laboratorio di 300.000 piegamenti. Questi cavi integrano i chip e-mark e supportano fino a 240 watt di potenza sui dispositivi di supporto. Questi cavi saranno disponibili in varietà da 0,91m e 1,82m. 0.9Mfor €24.99 1.8Mfor €29.99 Amazon https://ankerfast.club/bwpaba Power Bank Anker Prime 250W Power Bank Anker Prime 27.650 mAh 3 porte 250 W, caricabatterie portatile, app smart, compatibile con MacBook Pro/Air, iPhone 15, Samsung, Dell, AirPods e altri €169.99 Amazon https://ankerfast.club/anm87r

"Con il futuro del lavoro in evoluzione, volevamo che la linea Anker Prime evolvesse con esso." dice Shaun Xiong, General Manager di Anker Charging "Quando abbiamo introdotto la linea di dispositivi di ricarica Anker Prime, volevamo fornire dispositivi di ricarica multi-porta di alta qualità. Quest'anno queste nuove stazioni di ricarica desktop portano l'esperienza di ricarica ad un livello superiore con un design altamente flessibile e più durevole, fornendo funzionalità aggiuntive e utilizzando materiali resistenti per persone che lavorano in smart working e per uso domestico."

Offerte Prime Line

Fino al 25 Agosto. Utilizzando il promo code ANKERPRIMEIT, sarà possibile ottenere il 15% di sconto su tutti i prodotti della linea Prime.