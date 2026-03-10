Anker Spring Deals, sconti fino al 50% su cuffie Soundcore, robot eufy e caricatore USB-C

Anker lancia le Spring Deals dal 10 al 16 marzo con sconti fino al 50% su accessori tech e dispositivi per la casa. Tra le offerte spiccano cuffie Soundcore, robot aspirapolvere e telecamere di sicurezza pensate per viaggi e vita quotidiana.

Anker ha avviato le promozioni di primavera valide dal 10 al 16 marzo, con una serie di ribassi su accessori tecnologici e dispositivi per la casa. L’iniziativa coinvolge diversi marchi del gruppo e propone offerte dedicate a chi si prepara ai primi spostamenti della stagione o vuole aggiornare la dotazione tecnologica domestica.

La campagna riguarda tre ambiti principali. Il primo è quello dei viaggi e della mobilità, con caricatori ad alta potenza e power bank pensati per mantenere smartphone, tablet e computer sempre carichi durante spostamenti e trasferte. Un secondo filone riguarda l’audio portatile, mentre il terzo è dedicato alla sicurezza e alla gestione della casa.

Tra i prodotti più visibili dell’iniziativa ci sono le cuffie wireless Soundcore Space One, dotate di cancellazione del rumore per l’ascolto durante i viaggi o negli spostamenti quotidiani. Durante la promozione il prezzo scende a 68,49 euro rispetto ai 99,99 euro di listino.

Nella stessa linea audio rientrano gli auricolari Soundcore P30i, pensati per musica e chiamate con un formato compatto. In questo periodo vengono proposti a 25,99 euro invece dei 39,99 euro previsti normalmente.

Per la casa entra in gioco il robot aspirapolvere eufy C28 Robot Vacuum, progettato per automatizzare la pulizia quotidiana. Il dispositivo, controllabile tramite funzioni smart, è offerto a 499 euro rispetto ai 599 euro del prezzo standard.

Nel settore sicurezza compare la videocamera per esterni eufy Security SoloCam S340, dotata di doppia lente e sistemi di monitoraggio intelligenti per il controllo degli spazi esterni. Durante le promozioni viene venduta a 109,99 euro, contro i 169,99 euro di listino.

Tra gli accessori dedicati alla ricarica figura anche il Anker Zolo Caricatore USB-C 140W GaN, un alimentatore compatto ad alta potenza con tecnologia GaN e controlli touch. Il prezzo promozionale è fissato a 59,99 euro invece di 89,99 euro.

Le offerte della campagna primaverile resteranno disponibili fino al 16 marzo e coinvolgono numerosi altri dispositivi della gamma Anker, tra cui power bank, caricabatterie veloci, auricolari wireless e soluzioni smart per la sicurezza domestica.