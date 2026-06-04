Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros, il rito scaramantico è la doccia di Nadal

Flavio Cobolli continua a vivere una settimana da sogno al Roland Garros. Il tennista italiano ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso a una semifinale di uno Slam grazie al successo nei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime. Un risultato storico per il romano, che ora si prepara ad affrontare Matteo Arnaldi in un derby tutto azzurro con in palio un posto nell’atto conclusivo del torneo parigino.

Al termine della partita, Cobolli ha raccontato tutta la sua soddisfazione durante la conferenza stampa. Per il numero uno italiano del momento, raggiungere una semifinale Slam rappresenta il coronamento di un obiettivo inseguito a lungo e uno dei traguardi più significativi della sua giovane carriera.

Tra le curiosità emerse dopo la vittoria, il 23enne ha svelato anche alcune delle sue abitudini scaramantiche. Pur non considerandosi particolarmente superstizioso, ha ammesso che durante questa edizione del torneo ha mantenuto una serie di rituali ormai diventati immancabili, come frequentare sempre lo stesso ristorante, ordinare identici piatti e rispettare orari precisi.

Il dettaglio più singolare riguarda però Rafael Nadal, autentica leggenda della terra rossa parigina con 14 titoli conquistati sul Philippe-Chatrier. Cobolli ha spiegato di utilizzare la stessa doccia che per anni è stata scelta dal campione spagnolo negli spogliatoi del torneo.

Il tennista azzurro ha ricordato anche un episodio divertente legato proprio a quel luogo. In una precedente occasione aveva cercato di occupare la doccia abitualmente utilizzata da Nadal, ma il campione spagnolo bussò alla porta perché stava aspettando il suo turno. In quel momento gli spiegò che quella era stata la sua doccia per ben quattordici anni. Da allora, Cobolli considera quella scelta uno dei suoi principali rituali durante il torneo francese.