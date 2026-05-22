Flavio Cobolli show al Roland Garros, palleggi spettacolari sul Philippe Chatrier

Flavio Cobolli conquista il Roland Garros ancora prima del debutto, tra palleggi spettacolari e omaggi a Nadal. Sul Philippe Chatrier il tennista romano ha attirato applausi e video virali davanti ai tifosi presenti.

Flavio Cobolli si è preso la scena al Roland Garros ancora prima dell’esordio ufficiale nel torneo. Durante una sessione di allenamento sul centrale Philippe Chatrier, il tennista azzurro ha improvvisato una lunga serie di palleggi con la pallina da tennis, mostrando grande coordinazione e precisione davanti agli spettatori presenti sugli spalti.

Il romano, attualmente numero 12 del ranking Atp, ha controllato la pallina con naturalezza alternando tocchi rapidi e movimenti da vero funambolo. Un’esibizione che ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico parigino, accompagnata da applausi continui e decine di video finiti rapidamente sui social.

Molti utenti hanno ricordato anche il passato calcistico di Cobolli, cresciuto nelle giovanili della Roma prima di dedicarsi definitivamente al tennis. Tra i commenti comparsi online non sono mancati messaggi ironici legati alla Nazionale italiana e alla mancata qualificazione ai Mondiali, con diversi tifosi che hanno scherzato sulle qualità tecniche mostrate dal tennista.

Durante l’allenamento sul campo principale del torneo, Cobolli ha poi dedicato un momento speciale a Rafa Nadal. L’azzurro si è avvicinato alla targa celebrativa dedicata allo spagnolo, vincitore di 14 edizioni del Roland Garros, toccandola in segno di rispetto prima di salutare il pubblico presente.