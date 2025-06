Roland Garros: Sabalenka vola in semifinale dopo la vittoria su Zheng

Aryna Sabalenka conquista la semifinale del Roland Garros, diventando la prima tennista a raggiungere questo traguardo nel prestigioso torneo parigino. Con una vittoria convincente contro la cinese Qinwen Zheng, la numero uno del mondo continua a brillare sui campi in terra rossa, dimostrando la sua determinazione e talento. Scopri di più su questa emozionante vittoria!

Aryna Sabalenka è la prima tennista a conquistare un posto in semifinale al Roland Garros, secondo torneo stagionale del Grande Slam in corso sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne, a Parigi.

La numero uno del mondo ha superato nei quarti la cinese Qinwen Zheng, settima nel ranking WTA e ottava testa di serie del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un match durato poco meno di due ore.

Sabalenka, prima testa di serie del torneo, ha mostrato solidità e potenza nei momenti chiave, dominando il tie-break del primo set e mantenendo il controllo nel secondo. La bielorussa accede così alla sua prima semifinale al Roland Garros, confermando l’ottimo stato di forma con cui è arrivata a Parigi.

In attesa di conoscere la sua prossima avversaria, Sabalenka continua la corsa verso quello che sarebbe il suo primo titolo sulla terra rossa parigina, rafforzando la sua posizione al vertice del circuito femminile.