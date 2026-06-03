Dua Lipa e Callum Turner sposi a Londra, Bagheria si blinda per la festa in Sicilia

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato il matrimonio civile a Londra e ora preparano una maxi festa in Sicilia. A Bagheria sono già scattate misure di sicurezza, strade chiuse e controlli agli ingressi.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con una cerimonia civile riservata celebrata domenica 31 agosto all’Old Marylebone Town Hall di Londra. La cantante e l’attore hanno scelto un rito intimo, lontano da fotografi e curiosi, con la presenza di pochi parenti e amici stretti.

Nelle ultime ore la popstar ha condiviso sui social le prime immagini ufficiali delle nozze. Gli scatti mostrano i due appena usciti dal municipio londinese mentre attraversano una pioggia di coriandoli bianchi prima di salire su un classico taxi nero inglese. Tra le fotografie pubblicate compare anche un bacio tra gli sposi e diversi dettagli dei look scelti per il matrimonio.

Per il sì civile, la cantante ha rinunciato all’abito tradizionale scegliendo un completo bianco formato da blazer e gonna midi coordinata. A completare l’outfit un cappello a tesa larga, guanti in raso, scarpe con tacco e un bouquet di papaveri bianchi e gialli. Callum Turner, invece, ha indossato un elegante doppiopetto scuro con camicia e cravatta nere.

Il post pubblicato su Instagram ha raccolto migliaia di reazioni e commenti da parte di fan e celebrità. Tra i messaggi più notati ci sono quelli di Donatella Versace e della modella Gigi Hadid, entrambe molto legate alla cantante britannica.

Dopo il matrimonio londinese, l’attenzione si è spostata in Sicilia. A Bagheria, in provincia di Palermo, sono iniziati i preparativi per i festeggiamenti previsti dal 5 al 7 giugno. La location scelta dalla coppia è Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca già al centro di un’intensa attività organizzativa.

L’area davanti alla villa è stata transennata e nelle ultime ore sono arrivati diversi mezzi carichi di materiali per gli allestimenti. Sul posto lavorano circa cinquanta persone tra addetti alla sicurezza privata e operatori incaricati della pulizia straordinaria delle strade.

Le misure di sicurezza sono particolarmente rigide. I bodyguard controllano gli accessi verificando i numeri civici dei residenti autorizzati al passaggio nella zona. Ai curiosi presenti nei dintorni sarebbe stato vietato anche scattare fotografie, mentre gli organizzatori continuano a mantenere il massimo riserbo sul programma dell’evento.